$!‘Entre cacomixtles y koalas’: Presentan libro sobre la discapacidad intelectual en el CECUVAR

La discapacidad intelectual es un problema de salud que aún no es del todo reconocido por la sociedad ni por el Estado, especialmente en Latinoamérica. Las personas con este tipo de discapacidad se enfrentan durante toda su vida a depender totalmente de sus padres o tutores, sin ninguna interacción social y laboral.

Por su parte, Fuentes Aguirre narró algunas historias de grandes figuras que nacieron con discapacidades físicas y que lograron grandes cosas, igualmente mencionó que aunque “los discapacitados tienen limitaciones —ya sea físicas o intelectuales— ellos no tienen límites”, y agregó que “nosotros debemos tenerles compasión a los discapacitados, pero compasión no significa lastima o piedad o simpatía o cordialidad fingidas, la palabra compasión significa sentir como el otro, la capacidad de ponernos en el lugar del otro”.

Rodarte Rangel fue la primera que tomó la palabra y explicó que “la discapacidad no implica incapacidad, por lo que, es imprescindible tener en cuenta que las personas con esta condición merecen tener el mismo trato que cualquier ser humano, con equidad, sin compasión, sino brindándoles respeto. Ellos forman parte de nuestra sociedad, aunque por muchos años hayamos decidido voltear hacia otro lado y no saber que existían. Desde hace siglos las personas con retraso mental han sido separadas, discriminadas y particularmente olvidadas de la sociedad y de las políticas públicas”.

Para concluir, Gregorio Katz, autor del libro y miembro de la Academia Nacional de Medicina resaltó la importancia de crear una cultura donde las personas con discapacidad intelectual sean incluidas.

“Cuando nos enfrentamos a un problema de discapacidad intelectual, la mayoría de los casos de las personas que la presentan no llegaran a tener una edad mental por encima de los 12 años de edad, ¿y quién vela por ellos?, toda la responsabilidad recae en sus padres durante toda su vida. Ellos no están incluidos en las políticas públicas, en la esfera social y tienen que ir creciendo como ‘perritos falderos’ de sus mamás. Lo que quiere este libro es sensibilizar por ellos, porque ellos no pueden luchar, son niños en cuerpos de hombres”, manifestó el escritor.