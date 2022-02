$!Entre la tradición y la innovación: Sinuhé Delgado presenta su cerámica artística en ‘IGNIS’

“Intentamos hacer una pequeña muestra de diferentes acabados y la quema primitiva es lo que hacían antes nuestros antepasados en las civilizaciones antiguas, en las técnicas precolombinas ellos no usaban horno, lo que hacían era hacer la pieza y cubrirla con leña en una fogata [...] Creo que es una técnica más arriesgada porque la cerámica se tiene que hornear lento, generalmente se tardan 7 horas en el horno y en la quema primitiva en minutos está en contacto con el fuego [...]”, compartió.

En entrevista con VANGUARDIA, el artista nos platicó sobre ‘IGNIS’, nombre de la exposición que significa ‘fuego’ en latín, una muestra que consta de 6 obras, entre las que podemos encontrar distintas representaciones: un toro que el autor define como una pieza “con un estilo propio”, vasijas, jarros con incrustaciones de amonites (fósiles de animales marinos), un distintivo jarro con un tiranosaurio Rex, bajo el original nombre ‘Jarro Rex’, entre otros. Asimismo, destacan las diferentes técnicas, por ejemplo, bronce, cerámica esmaltada de baja y quema primitiva, esta última pretende no olvidar ni dejar de lado las técnicas ancestrales.

“Las piezas de la exposición no tienen vidriado, este acabado es el que podemos encontrar en las tazas, los platos, ese acabado brilloso. Pero nuestros antepasados no tenían vidriado, aquí en México no era utilizado, este nos llega con los españoles [...]”, señaló.

La cerámica artesanal mexicana es apreciada y conocida internacionalmente, sin embargo, es más común en el sur de México, en aquellos lugares con una ‘tradición’ en este arte. No obstante, en el norte y especialmente en Coahuila los artesanos y artistas están en la búsqueda de retomar un oficio que “nos dote de identidad”, como recalcó Sinuhé.

“Lo que intentamos desde hace algunos años es dar una propuesta de una cerámica, que la podamos adoptar la gente que hacemos cerámica acá en el norte sobre todo en Coahuila, quien no tiene una tradición de cerámica [...] Nosotros nos estamos inclinando hacia una cerámica contemporánea o artística, muchas de las personas que están haciendo cerámica son artistas”, explicó.

La obra de Delgado se encuentra principalmente en colecciones privadas de Alemania, Japón y Estados Unidos. Asimismo, tiene obra permanente en el Museo del Desierto. Ha participado en 39 exposiciones colectivas y tres individuales, ha adquirido los conocimientos de la cerámica como herencia de una tradición familiar en este oficio ancestral.