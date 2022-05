Estas son las novelas galardonados con el Pulitzer de las artes

“ Fat Ham ” de James Ijames , una adaptación de “ Hamlet ” de Shakespeare que se desarrolla en la parrillada de una familia negra fue premiada con el Pulitzer de teatro . Mientras que el fallecido artista Winfred Rembert ganó en la categoría de biografía por “ Chasing Me to My Grave: An Artist’s Memoir of the Jim Crow South ”, narrada por la autora Erin I. Kelly . Rembert, sobrevivió a años en prisión y casi es linchamiento en la Georgia en la década de 1960, murió el año pasado, a los 75 años.

TE PUEDE INTERESAR:

‘No es premio ni certamen’: IMCS aclara controversia sobre convocatoria ‘Letras del desierto’

En tanto que “Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City” de Andrea Elliott, que esta basada en su serie de investigación para el New York Times sobre una chica negra sin hogar de Brooklyn, fue galardonada con el Pulitzer de no ficción.

Por otra parte, dos obras de historia fueron premiadas: “Covered with Night: A Story of Murder and Indigenous Justice in Early America”, sobre justicia indígena en los primeros años de los Estados Unidos, de Nicole Eustace; y “Cuba: An American History” de la escrotora e historiadora cubana-estadounidense Ada Ferrer, que narra la relación entre Estados Unidos y la nación caribeña.

TE PUEDE INTERESAR:

“Partes de guerra” de Jorge Volpi es un espejo de la violencia en México

Así mismo, Diane Seuss fue premiada en la categoría de poesía por “frank: sonnets”, mientras que el premio de música se lo llevó Raven Chacon por su composición para órgano y ensamble “Voiceless Mass”.