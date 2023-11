Exhiben en Monterrey memoria fotográfica olímpica del 68

”Son cosas diferentes y una no excluye a la otra”, afirma Javier Ramírez Campuzano, hijo del reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quien fue presidente del Comité Organizador de las Olimpiadas en el País.

El también arquitecto fue el invitado de honor en la inauguración de la exposición “Olimpia: Ecos de una nación”, en el Centro Deportivo FUD, en la Colonia La Leona, en San Pedro.

La selección de 35 cárteles y un programa pertenecen al acervo de Martha Olimpia Reyeros, quien iba a ser edecán en dichos Juegos, pero acabó en las oficinas de registro unitario.

”Lo que yo siempre he deseado es que mi México sepa la grandeza que vivimos en estos Juegos Olímpicos, que los niños estén enterados que esto existió, porque muchos no lo saben y los jóvenes, menos, y a los adultos no les interesa”, señala Reyeros que, en ese entonces, tenía 17 años.