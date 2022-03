La escritora mexicana Fernanda Melchor entre los trece preseleccionados para el premio Booker International

En la lista de los preseleccionados de este año también se incluyen a ganadores anteriores, como la polaca Olga Tokarczuk , que optaría esta vez con “ The Books of Jacob ”, y el israelí David Grossman , con “ More than I love my life ”, junto con autores traducidos al inglés por primera vez.

Completan la clasificación “Heaven”, de la japonesa Mieko Kawakami; “Love in the big city”, del surecoreano Sang Young Park; “Happy Stories, Mostly”, del indonesio Norman Erikson Pasaribu; “The book of mother”, por la francesa Violaine Huisman; “A new name: septology VI-VII”, del noruego Jon Fosse; “After the sun”, del danés Jonas Eika; “Tomb of sand”, de la india Geetanjali Shree y “Cursed bunny”, de la surcoreana Bora Chung.

Con información de la Agencia EFE.