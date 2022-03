Oksana Zabuzhko, escritora ucraniana, acusa Putin de iniciar una nueva guerra mundial

“ Estoy aquí para decirles, como una escritora que sabe algo del lenguaje y de cómo se puede pervertir, que esto ya es una guerra mundial, no un conflicto en Ucrania como se describe en los medios. Crean a Putin cuando pronuncia sus ambiciones ”, apremió Zabuzhko

En este sentido, la OTAN descartó la posibilidad de establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania ya que considera que llevarlo a cabo podría empujar a Occidente a ser parte del conflicto militar con Rusia, que hasta ahora es un escenario que los aliados buscan evitar para que la guerra no salga de Ucrania.

“ Cada momento de duda de los políticos de Occidente y de la OTAN en cuanto a proveer armas aéreas, por no hablar de la zona de exclusión aérea, cada pausa de café entre debates sobre cómo interferir en el conflicto sin provocar a Putin le cuesta a alguien su vida, probablemente a un civil mujer o menor ”, explicó Zabuzhko.

En opinión de Oksana Zabuzhko, Vladimir Putin es el “nuevo Hitler”, y ya reclamó el antiguo bloque soviético algo que “no parará a no ser que le detenga un frente internacional de todas las naciones que aún creen que la libertad y solidaridad humana valen más que el petróleo y el gas”, dijo. “Tantas vidas podrían haberse salvado si la UE y EU hubieran despertado hace ocho años al hecho de que el nuevo Hitler estaba preparado para retomar lo que el antiguo había dejado empezado. Si el paquete actual de sanciones se hubiera aplicado a Rusia tras la anexión de Crimea no estaríamos donde estamos ahora”, añadió.

Zabuzhko, también se refirió a las mujeres ucranianas que se han tenido unir al ejército o las fuerzas de defensa civil.

Por otra parte, censuró que los partos que se llevan a cabo en los refugios o las estaciones de metro “los bebés que nacen en refugios mueren de sepsis por el polvo que les cae durante los ataques”, lamentó.