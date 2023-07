¿Qué libros debes leer después de ver ‘Oppenheimer’?

“Hiroshima in History: The Myths of Revisionism” (2007) de Robert James Maddox

Este libro aborda las teorías revisionistas que han intentado justificar el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y ofrece una defensa de los argumentos contrarios, denunciando el uso de armas nucleares, a través de diversos ensayos publicados por expertos en sus áreas.

“Los días y los años: Una historia de la guerra que no hemos visto” (2010) de Tadamasa Fukiura

Este libro escrito por un historiador japonés ofrece una perspectiva japonesa de los bombardeos atómicos y los eventos que llevaron a su fin.