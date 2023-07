“Sobre la marcha se van cerrando las ideas , al comienzo no tengo una idea muy precisa y voy dejando que fluya, como mejor se me acomode en la pintura y después voy sacando conclusiones y voy cerrando ideas. Muchas veces le agrego o le quito cosas cuando está terminado el cuadro para dejar un concepto final”, agregó sobre su proceso de creación.

Además de que destaca por su gran manejo de la técnica del óleo –que hizo pensar a muchas personas en la publicación de la noticia en la fanpage de Vanguardia en Facebook que se trataba de una fotografía– también lo hace por su composición, pues enriquece la escena con elementos que dan profundidad al espacio retratado y fuera del mismo, gracias al reflejo de una luz cuya fuente no se muestra pero que enceguece la vista desde la cuchara que sostiene el creador. Esto sin mencionar la dimensión semiótica que plantea con las manos monstruosas que sostienen su cuerpo desde atrás , el ambiente apagado y la cuchara doblada con la mente.

El primer lugar le fue otorgado por un jurado integrado por la historiadora de arte Elizabeth Fuentes Rojas, el ganador de la edición 2019 de la bienal José Carlos Zubiaur y la artista coahuilense Georgina Chapa.

El premio consta de 200 mil pesos, que ya planea usar para continuar su formación como artista.

“De hecho, platicaba con don [Alejandro Fuentes Gil, con quien colabora en su taller de escultura], que nada más recibiera el premio me fuera a Florencia. Me está apoyando en eso, él y su familia, su hija Avelina que está más establecida en Europa, para ir con algún maestro allá como Mario Pachioli, que es más escultor pero me estaba comentando su hija que hay otro que es más pintor, entonces estamos viendo ahí con cual poder ir”, nos contó.

De momento su obra, así como la del resto de los seleccionados, se puede apreciar en la exposición en el Museo Rubén Herrera, la cual forma parte de la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 446.