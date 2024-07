‘Cuando tus hijos llegan a cierta edad, deberías dejarlos ir un poco’: Sadie Sink y Eric Bana

Eric Bana: - No, no vi Stranger Things... Tengo mucho por zambullirme en esa serie con Sadie.

¿Aunque la rebeldía de tu personaje sea tan diferente a tu personalidad, hay algo en particular de la historia en que te puedas identificar con tu realidad?

Sadie Sink: - Lo que más me sentí identificada es la parte de estar en Berlín, navegando por una ciudad nueva. Lo que le pasa a mi personaje es lo que yo también estaba viviendo al filmarla ahí. Ese fue el paralelo más grande, porque ella también es una adolescente y yo además estaba preocupada que no me sintiera tan conectada psicológicamente porque en cierta forma es una etapa de la vida que pensé que yo también ya había crecido. Y volver a la forma de pensar de una adolescente, de estar bajo la guía del padre y tener que trabajar dentro de la unidad familiar resultó interesante. En ese sentido, me inspiré en algunas emociones que yo tuve en mi adolescencia donde me sentí identificada a esa edad.

¿Y Eric? ¿El hecho de ser padre en la vida real te dio una mejor perspectiva de lo que vive tu personaje en el cine?

Eric Bana: - Definitivamente, fue como un tiro libre, con una dinámica muy fácil de imaginar para mí. Sadie tiene exactamente la misma edad que mi hija. Y por eso fue muy simple identificarme con esa generación y comprender esa dinámica. Es algo que no suele suceder con un guion, donde pueda comprender la historia desde mi propia perspectiva o mi propia experiencia. Muchas veces, uno se inspira en otras películas que filmaste, con las relaciones entre otros personajes. Pero sí, está vez ayudó mucho mi propia realidad.

¿Qué consejo le daría Sadie a padres como Eric, para evitar que los hijos se metan en problemas como la historia de ‘A Sacrifice’?

Sadie Sink: - Ah, es difícil porque cuando tus hijos llegan a cierta edad, deberías dejarlos ir un poco, ellos tienen que vivir en el mundo real y darse cuenta solos de ciertas cosas. Pero supongo que tener confianza es lo más importante. Si confías en la persona que criaste, debería ser suficiente. Pero no sé, porque yo tampoco soy padre. No entiendo las preocupaciones que puedan llegar a tener los padres con un hijo. Pero supongo que si hay suficiente confianza, esa es la fundación que se necesita. Es algo que recién después del final de nuestra historia se demuestra que les falta a nuestros personajes. No hay ninguna confianza entre ellos. Y supongo que es también la raíz de todos los problemas que tienen.