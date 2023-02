Tiene como pieza central a la pintura “Palas Atenea” de 1654, además de un retrato del propio autor, atribuido a su discípulo Gerrit Dow, y dos dibujos y una estampa que forman parte de la serie de mendigos realizada a partir de la obra del grabador francés Jacques Callot.

“Desde hace más de 15 años el Museo Arocena es un referente del arte y la cultura en La Laguna. Grandes exposiciones han pasado por estas salas, ofreciendo la oportunidad de que miles de personas puedan presenciar el trabajo de importantes artistas tanto nacionales como internacionales, y fiel a su tradición, hoy presenta una obra del extraordinario pintor Rembrandt, que pocos tienen la oportunidad de exhibir y cuya presencia nos llena de orgullo a los coahuilenses”, dijo García Camil durante el evento inaugural.

“Desde hace siglos los trazos de este artista han seducido a quienes han tenido la fortuna de ver sus cuadros. No sólo conmueven a los espectadores, otros pintores han destacado el talento y compromiso de este gran artista. Van Gogh señaló que ‘Rembrandt profundiza tanto en lo misterioso, que dice cosas para las que no hay palabras en ningún idioma’. Es con justicia que lo llaman a Rembrandt, mago, que no es una ocupación fácil”, agregó.

La pieza titular fue realizada para el Festival del Gremio de Pintores de San Lucas, de Ámsterdam, y utilizó a la modelo Hendrickje Sttofels, su compañera sentimental, madre de su hija Cornelia y musa de sus retratos, a quien pintó con yelmo, armadura y escudo de “exquisitas tonalidades metálicas”.