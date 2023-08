Asaltan a la actriz española Mónica Pont y a su hijo al intentar entrar a su casa en México

El asaltante exigió nuevamente la entrega de los relojes; en esta ocasión madre e hijo entregaron inmediatamente los objetos al darse cuenta de que si oponían resistencia, ellos podrían ser los siguientes en resultar heridos.

ADVIERTE DE VIAJAR SIN OBJETOS DE VALOR

En una entrevista brindada a EDATV, la mujer declaró “En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarles”, por lo que aconsejó no portar objetos de manera visible que sean de alto valor.

Además, señaló que las personas que operan en estos grupos criminales no sienten piedad por sus víctimas; “Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses”.

Pont, decidió compartir este lamentable suceso para advertir a los visitantes de los sucesos que ocurren de manera cotidiana en el país, para que tomen medidas preventivas: “Que no vengan con cosas de valor porque puedan ser observadas por estas bandas a las que no les temblará el pulso para hacer lo que sea necesario para robarles”.

PIENSA ABANDONAR EL PAÍS DEBIDO A LA INSEGURIDAD

Mónica Pont, quien reside en México desde hace tres años por temas de trabajo, declaró que abandonará el país lo más pronto posible para no vivir una situación como esta nuevamente. Si bien, afirma que en tierras mexicanas nunca le ha faltado trabajo, a sido firme en su decisión. “Mi vida y la de los míos está por encima de todo”, finalizó.

El portero que intentó protegerlos se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos, luchando por su vida debido a la severidad de las heridas provocadas por el arma de fuego.