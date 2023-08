Fiscalía CDMX recupera camioneta robada a Miguel Bosé, exhortan a cantante a denunciar

Ernestina Godoy , fiscal de la CDMX, informó que derivado de los hechos se inició una carpeta de investigación por diversos delitos, pese a que los afectados no han presentado una denuncia formal y que tampoco se le ha permitido el acceso a la corporación al Fraccionamiento San Francisco, donde ocurrió el robo.

Además, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Coordinación Territorial Miguel Hidalgo 2, a efecto de que la víctima se presente a acreditar su propiedad.

BOSÉ NO REALIZÓ DENUNCIA Y LE HACEN UN LLAMADO

La Fiscalía insistió que hasta el momento, ni la víctima -el cantante de “Amante Bandido”-, ni su representante legal o la administración del conjunto residencial han incurrido ante el Ministerio Público para presentar una denuncia del delito.

Además, agregó que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Álvaro Obregón y elementos de la Policía de Investigación (PDI) han acudido al Fraccionamiento San Francisco sin que se les haya permitido el acceso para tomar conocimiento de los hechos. Aunado a que la administración del conjunto manifestó que no deseaba rendir declaración relacionada con el evento y que Miguel Bosé no se encontraba en su domicilio, por lo que no podían ingresar para tomar la declaración en relación con el atraco.