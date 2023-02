Bárbara de Regil le echa porras a Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez ha dado mucho de qué hablar esta semana tras posar en la portada de la revista Marie Claire, desatando un debate en redes sociales sobre la gordofobia, la cual puede expresarse a través de insultos, acoso o comentarios aparentemente inocentes que instan a adelgazar.

A la crítica negativa por su aspecto, se suman los buenos comentarios por el poderoso mensaje que dio la actriz: “Mi cuerpo no es una batalla, es una revolución”; tras el lanzamiento de la portada y lo que ella provocó en redes, Michelle respondió a las críticas y aseguró que “la gordofobia existe”.

Rodríguez, quien estrena la serie en Netflix “Contra las cuerdas” sobre sobre la lucha femenil mexicana, le mandó un mensaje a sus detractores, quienes aseguran que “Mich”, como es llamada por muchos, está “romantizando la gordura”.

“La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, dijo la actriz en el video que se viralizó en redes.

La actriz, que ha incursionado en varios proyectos de comedia, lamentó que la hayan etiquetado con adjetivos tan negativos, y aseguró que contrario a lo que muchos piensan, hace muchas cosas con ese cuerpo, ese cuerpo que atesora.

“Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro”, agregó.

Decenas de colegas aplaudieron el mensaje de empoderamiento de Michelle Rodríguez, entre ellas Bárbara de Regil, quien dedicó varios emoticones de ojos enamorados a la publicación de la revista que protagoniza Michelle.

De Regil, quien cuida mucho su cuerpo con hábitos sanos como el ejercicio y buena alimentación, posteó en sus estados la portada de dicha revista y escribió: “Michelle, te ves espectacular, te quiero”.

Bárbara de Regil ha dado de qué hablar en varias ocasiones, como cuando se cayó en la sala de su casa antes de dar una clase de ejercicio; se le cuestionó si era racista por un polémico comentario; varios cibernautas se han lanzado en su contra porque “se cree nutrióloga” y comparte recetas fit “bastante dudosas”.

Pero la polémica que más críticas le ha traído es la proteína que promocionaba, cuestionada por su verdadero contenido.

Bárbara, quien asegura ser muy disciplinada con el ejercicio, también tiene sus antojos cuando graba.