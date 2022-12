Belinda vi ene de ser tendencia en las redes sociales. La actriz y cantante logró posicionarse gracias a su reciente participación durante los 2000 Pop Tour . Desde hacía tiempo que no formaba parte de este ranking por algunos de sus trabajos, generalmente fueron sus escándalos amoroso lo que la llevaron hacia los “trending topic”.

Durante mucho tiempo se dijo que Belinda y la ex vocalista de LU mantenían un fuerte enfrentamiento. Una especie de rivalidad por estilos. Sin embargo, las dos han dejado en claro que nada de esto es cierto e incluso Cantú aclaró que la actriz de “Bienvenidos a Edén” es una pieza clave en el show que desde hace unos meses hace con Bobo Producciones. Pero hay una cantante con la que la ex de Nodal no compartiría escenario por nada del mundo.