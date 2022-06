“Blondie: Against The Odds 1974-1982” 50 años de historia del emblemático grupo neoyorkino

“Blondie: Against The Odds 1974-1982” saldrá el 26 de agosto. es una recopilación remasterizada que esta está acompañada con dos volúmenes de cuadernillos de los discos, así como comentarios de cada una de las canciones, además de una discografía ilustrada de 120 páginas y decenas de fotos que nunca antes habían sido publicadas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Usted no aprende! Nodal se hace nuevo tatuaje para su novia Cazzu

TE PUEDE INTERESAR: Lo mejor del rock latinoamericano llega a Saltillo con Don Tetto y Tourista

“Cuando escucho esas viejas canciones, me hace ir ahí como si fuera una viajera en el tiempo. Tan malo como fue por momentos, fue igualmente bueno. Sin arrepentimientos. Más música”, explicó Debbie Harry, vocalista y compositora, en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Con su gira “2000s Pop Tour” Motel hace un viaje de nostalgia

TE PUEDE INTERESAR: ‘La Tierra Llora’, Paulina Aguirre dedica álbum al cuidado del medio ambiente

Así mismo, “Blondie: Against The Odds 1974-1982” incluye los primeros seis discos de estudio de la banda: “Blondie”, “Plastic Letters”, “Parallel Lines”, “Eat to the Beat”, “Autoamerican” y “The Hunter”, así como los éxitos “Heart of Glass”, “Atomic”, “Tide Is High”, “Sunday Girl”, “Rapture” y “Call Me”.

Por otra parte, también cuenta con más de 40 demos, entre los que sobresalen la primera sesión de grabación de la banda, así como las versiones alternativas y versiones descartadas.