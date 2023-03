“Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía, yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, la gente puede decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte, le tengo muchísimo respeto” , aclaró al programa “Siéntese quien pueda” .

Ante estos cuestionamientos, la argentina fue clara al decir que admira el arte de la mexicana y que creció escuchando su música, aseguró que la respeta como artista y que hay pura buena onda con la ex de su novio.

Cazzu , la novia de Christian Nodal , y Belinda , su ex, coincidieron en una fotografía que ambas se tomaron este viernes y que compartieron en sus redes sociales, las cantantes no sólo tienen en común la música y haber compartido el amor de Nodal, sino que ambas poseen un abdomen delgado.

“Ay, deja cancelo mi torta de tamal, ya no tengo hambre”. “De pronto se me quitó el hambre”. “Parece tallada por los mismos dioses”. “Miro tus fotos deseando tener un abdomen lo más parecido, pero las miro mientras me echó un panesito, así ni se vale”, se lee.

Con cabello mojado, Cazzu también mostró su abdomen en Instagram, en el cual, por cierto, se observa un rostro de anime tatuado; a diferencia de Belinda, la rapera argentina posee múltiples tatuajes, entre ellos una Kitty, una araña y el Caballero del Zodiaco Shun de Andrómeda.