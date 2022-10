“Es algo que siempre he querido durante mucho tiempo, y mi próximo proyecto es ser madre. Y no de uno, de dos”, aseguró la actriz estadounidense en una entrevista en el programa “Good Morning America”.

Swank contrajo nupcias casó con Philip Schneider hace cuatro años en California, tras un año y medio de que ambos se conocieran en una cita a ciegas.

La actriz de “Boys Don’t Cry”, que en la década de los 2000 fue uno de los rostros más destacados de Hollywood tras ganar dos Oscar a la mejor interpretación femenina, decidió alejarse hace varios años para pasar más tiempo con su familia.

En 2015 tomó la decisión de tomarse un descanso de la actuación para poder cuidar de su padre, quien sufría una enfermedad respiratoria.

“Hay algunos proyectos muy bonitos, pero al final no hay nada que quiera más que pasar tiempo con mi padre durante este momento en el que me necesita. Ese tiempo no se recupera”, explicó Swank en una entrevista en “The Late Show”.