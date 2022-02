Icónica película “Cabaret” cumple cincuenta años

El día que la película se estrenó un 13 de febrero de 1972, ya llevaba seis años en cartel como un exitoso musical de Broadway , basado en una obra de teatro de 1951 que a su vez se inspiraba en la novela autobiográfica “Goodbye to Berlin” de 1939 .

Lo que distingue a la película “ Cabaret ” es que en 1972 aún no era común abordar abiertamente la homosexualidad y el aborto, temas centrales en el filme, por lo cual fue designada en un primer momento en su clasificación como película X (pornográfica).

El grandioso éxito alcanzado por “Cabaret” no impidió que Fosse (productor, bailarín y coreógrafo, además de cineasta) continuara una productiva carrera en la que dirigió en 1975 el musical “Chicago”, considerado uno de los más afamados de la escena de Broadway, y también filmó “All That Jazz”, una película autobiográfica estrenada en 1979 que se alzó la Palma de Oro en Cannes y luego cuatro premios Oscar.

TE PUEDE INTERESAR:

La mexicana “Los lobos” de Samuel Kishi va por el Goya a la mejor película iberoamericana

Por su parte, a Liza Minnelli no le fue mal ya gracias a la película ganó premios Oscar, Tony, Grammy y Emmy. Mas tarde, volvió a protagonizar películas exitosas como lo es “New York, New York” de Martin Scorsese y “Arthur”.

Debido al El abuso de drogas y medicamentos Minnelli ha estado alejada de los escenarios, como cantante y actriz.

Con información de la Agencia EFE.