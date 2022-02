México se presenta en la Berlinale con “El norte sobre el vacío” de Alejandra Márquez Abella

Para Márquez Abella la historia es una reflexión sobre el sentido de pertenencia y el antropocentrismo. “Un poco preguntarnos de quién es la tierra, de quién vive en ella, de quién la compra, de quién la hereda, de quién la trabaja”, aseguró. “Si bien tiene una anécdota muy de western, muy de película de vaqueros, termina yéndose a cuestiones un poquito más existenciales, que buscan reflexionar no solamente sobre el momento social, ... sino también sobre todas las violencias que nos atraviesan”, añadió.

La película es protagonizada por Gerardo Trejoluna (“El sueño de Lu”, “La muchacha que limpia”), Paloma Petra (“La paloma y el lobo”), Dolores Heredia (“Sonora”), Juan Daniel García Treviño (“Ya no estoy aquí”), Mayra Hermosillo (“El peluquero romántico”) y Raúl Briones (“Una película de policías”).

“El elenco es una maravilla, me he descubierto como una directora de actores y en este caso fue un ensamble de mucha gente de teatro, que eran los que más miedo me daban antes porque son muy imponentes”, afirmó la realizadora. “Agradezco haber podido hacer esta película con ellos”, añadió.

