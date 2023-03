AMIGO PARA TODA LA VIDA

Montijo minutos antes de comenzar el programa ‘Hoy’ dio a conocer el comunicado en el especificó que los problemas se desarrollaron tras la pandemia COVID y que firmaron por mutuo acuerdo el divorcio.

“Fer que va a ser mi amigo para toda la vida porque si algo vi en él además de que es un gran papá es que es un extraordinario esposo y siempre me dio a mí ese ejemplo de papá presente aunque no estuviera todos los días con sus hijos y así va a estar con nuestro Mateo que es nuestro mayor tesoro”, expresó la conductora.

Tomada de las manos de Andrea Legarreta y Tania Rincón expresó que desea respeto para este tema. “Por cuestiones que ellos se merecen al no ser figuras públicas ya no daré más comentarios, no hablaré más del tema, estamos muy bien.