Siddhartha, famoso cantante y pareja de Yuya -con quien tiene un bebé-, está envuelto en una fuerte polémica.

Y es que, aunque el cantante ha mantenido una carrera alejada de los escándalos, es ahora cuando está atravesando por un momento complicado, pues su foto apareció en un tendedero feminista en una de las marchas feministas que se realizaron este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

La noticia sobre esta acusación contra el compañero de Yuya se dio a conocer desde la cuenta de MauRG1, quien lleva años informando todo lo que acontece con los youtubers, tiktokers e influencer.

Con la foto de la denuncia -que se colgó en los tendederos feministas- se acusa a Siddhartha de abuso sexual, pues presuntamente una mujer con la que sostenía intimidad le pidió que parara, pero el cantante no hizo caso y siguió.

Es decir, no respeto el ‘no’ de la joven que lo acusa.

Y es que es importante señalar que en una relación sexual es importante el consentimiento.

“Ponen la foto de Siddhartha, el esposo de Yuya, en tendedero feminista. Este video es con fines informativos. Esta foto la colocaron ayer en una marcha”, indicó.

Maurg1 indicó que ante la situación, se dio a la tarea de buscar el testimonio de quien acusa al cantante y encontró la narración de la misma.

Esto dijo la presunta víctima:

“Una vez estaba teniendo relaciones con Jorge Siddhartha, le pedí que parara porque ya no quería y me dijo que esperara hasta que acabara. Tuve que gem... de los nervios y me dijo “ves que sí te está gustando”. Esas palabras se me van a quedar grabadas toda la vida”, se lee en la denuncia que hicieron contra el esposo de Yuya.