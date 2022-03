Cynthia Klitbo recuerda que le propuso a Luis de Llano ser novios y él prefirió a Sasha Sokol porque estaba ‘más vividita’

Entre las confesiones que hizo Klitbo en aquella ocasión fue que “Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta, Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso, me encantaba”.

Ante este comentario, Inés Moreno le cuestiona que si le gustaba el productor y Cynthia Klitbo explica que De Llano Macedo siempre la protegía, “y yo le decía, ‘Luis vamos a ser novios’”; a lo que él respondía, “estás muy chiquita”.

Y entonces la actriz que participó en “Cadenas de Amargura” dice, como recordando el comentario que le hizo a Luis de Llano, “pero Sasha es más chiquita que yo” y ella misma responde -haciendo las veces de De Llano- “sí, pero está más vividita”.

“Tú no, tú eres una niña buena”, rememoró que le dijo el creador de Timbiriche y enfatizó que la trataba como una hija.

Nuevamente Inés Moreno cuestionó si Luis de Llano se había enterado de que Cynthia quería ser su pareja, a lo que ella responde, “yo me le declaré”.

