Transfóbico, acosador, falso y más... los adjetivos que Gabriel Quadri ha recibido

El día de ayer 09 de marzo, Gabriel Quadri , anunció a través de sus redes sociales que planea postularse nuevamente a la candidatura para la presidencia en las elecciones del 2024 , tras esto las respuestas de inconformidad no se hicieron esperar.

EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL

Luego de que se diera este debate, el entonces candidato a la presidencia fue criticado por las miradas hacia la edecán del INE, sin embargo, lo que causó más críticas no fueron solo las miradas sino las declaraciones que hizo al respecto.

Pues cuando se le cuestionó acerca de esto argumentó que la edecan lo había dejado perplejo y que ella ganó el debate dejándolo a él en segundo lugar, y agregó: “Pero sí, al principio, debo de decir que me trastornó más la presencia de la playmate que la de los candidatos, luego logré sobreponerme afortunadamente”.

Además de esto después declaró que, para él, la presencia de la mujer con el vestido que uso había sido un acierto del INE para quitarle la solemnidad a los políticos y hasta sugirió que en los próximos debates se invitaran a más “conejitas y mujeres hermosas”

ACOSADOR

En marzo del 2020, cuando en el marco de las conmemoraciones por el 8M, se colocó en la Universidad Iberoamericana, un tendedero donde se exponía a los agresores, en el cual apareció Quadri.

Luego de esto a través de Twitter, aseguró que se trataba de una difamación con fines políticos y exigió a la escuela que las personas que lo difamaban dieran la cara para poder proceder legalmente, sin embargo, la universidad se negó diciendo que las alumnas tenían la libertad de manifestarse.

¿SE PRONUNCIA CONTRA EL MACHISMO Y LA MISOGINIA?

A pesar de las acusaciones que se le habían hecho en años anteriores, en 2017 recomendó a los candidatos a la presidencia, que de ganar deberían prohibir el reggetón, cuando fue cuestionado respecto a esto aseguró que era la máxima expresión de la vulgaridad.

A esto agregó que esta música refleja mensajes de machismo y misóginos que dan una falsa connotación de la cultura popular del país. Sin embargo, esto sólo sirvió para que muchos recordaran sus acciones pasadas.

PERSONA NON GRATA EN GUERRERO Y CHIAPAS

En 2019, el político a través de Twitter, publicó: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente...” , después de publicar esto muchos lo tacharon de oportunista y sinvergüenza.

Tras esto el Congreso del Estado de Guerrero, lo declaró persona non grata, propuesta que fue aceptada por unanimidad, asegurando que no debía dejarse pasar una agresión de este tipo a la entidad, además con esto también aseguraron que lo que expresó el ex candidato era discriminación.

TRASNFOBICO

En febrero de este año, participo en un foro de CNN en español, del cual fue despedido por expresar una opinión sobre las personas trans, esta fue tomada como un discurso de odio hacia la comunidad LGBTTTI.

En este programa estaban debatiendo temas de feminismo y transgénico, en el debate se encontraban Salma Luevano y Gabriel Quadri, a quien se le cuestionó por promover discursos de odio ante la diversidad sexual.

En el programa argumentó que jamás ha dicho un discurso de odio, y después agregó que “la ideología trans lo que está haciendo es tratando de cosificar y de deshumanizar a las mujeres... están tratando de usurpar los lugares que las mujeres se han ganado”

Agregó que alguien que es hombre biológico no tiene derecho a ocupar lugares ni en la vida política ni en la vida social que ocupan las mujeres y que debe competir con hombres. Luego de sus declaraciones el conductor del programa decidió expulsarlo del debate argumentando que los discursos de odio no serían aceptados.