No es una casualidad que el prestigiado Museo Tamayo le abriera las puertas de par en par en el mes donde se ondea por todos lados la bandera multicolor, el mes del Orgullo LGBT+ . Y es que no se trata de cualquier exposición, tampoco de cualquier artista: El Tamayo se pintó de arcoíris con tres salas dedicadas al coahuilense, quien presume su músculo y poder de convocatoria a 16 años de su partida. Además le hacen segunda, los artistas Nan Goldin y Ugo Rondinone.

Son las salas 3, 4 y 6 las que albergan “Un conejo partido a la mitad”, La exposición que muestra a un pintor adelantado a su época y sin medias tintas para pintar y dejar constancia de sus deseos, sus dolores y fantasías en un México donde no había cabida para sensibilidades fuera de la norma y menos para aquellos a los que no les temblaba la mano para mostrar abiertamente su disidencia sexual.

Yo no entendía cómo vivir en ese mundo de tanta ‘santidad’ cuando a mi alrededor respiraba tanta tristeza y maldad. Detesto la pintura, pero es mi único espejo para filtrar la realidad, para vengarme de mi pasado. Soy pintor porque no puedo ser otra cosa”.

Y es que apenas se ingresa a la sala 3 del Museo Tamayo y Galán te agarra y no te suelta. Su obra no es para ver de pasadita, no es de una sola mirada, pues está impregnada de símbolos, de pequeños detalles, de guiños, de mensajes ocultos, fotografías camuflajeadas y textos reveladores. La obra de Galán es un baile entre dos, un viaje mágico y misterioso que en lugar de darte respuestas sobre su vida, sobre su paso por este mundo, sobre sus obsesiones y sueños, te deja con más interrogantes y no dejas de preguntarte, de qué material estaba hecho este enigmático personaje.

No es una casualidad que en las diferentes salas se escuchan expertos en su vida, en su obra, en su pincel y salen conceptos para atraparlo, para definirlo, para etiquetarlo, pero el cabrón de Galán es huidizo, no se deja atrapar por quienes lo nombran camp, kitsch, neomexicanista, surrealista, teatral, hedonista, masoquista, blasfemo, hereje, narcisista, y claro, hermanado con la obra de una mujer que admiraba, pero de la que siempre rechazó su parecido: Frida Kahlo.

El decía que su dolor, al contrario del de Frida, no era producto de un accidente, de una columna rota: “El dolor no fue físico, me violaron el coco; literalmente me castraron”, comentó en una entrevista.

No son para menos todas estas etiquetas y mucho menos que la comunidad lo reclamemos como uno de los nuestros. El chico raro del salón, ese por el que nadie apostaba, terminó con mención honorifica, aplausos de los críticos más escépticos, reseñas en todos los idiomas y galerías de todo el mundo abriéndole las puertas.

El Tamayo es una de ellas y sus salas se atestaron de gente que estaba feliz de inundarse de esa atmosfera impregnada de cierto travestismo, de objetos masoquistas, de muñecas, fotografías y charros de manita caída mucho antes de que existiera “El Zapata Gay” de Fabián Cháirez.

Desde los años ochentas, Galán ya homosexualizaba a los machos mexicanos, ponía su rostro en mujeres tehuanas, se ponía faldas, se pintaba las uñas, se rizaba las pestañas y acompañaba su obra con recortes de revistas porno, además torcía los símbolos patrios, mostraba la mexicanidad como si se tratara de un cuarto oscuro en un antro clandestino, se mostraba amarrado, sometido, en cuatro patas, rodeado de símbolos fálicos y todo aderezado con elementos de la iconografía cristiana, de dolor, de pecado, de golpes de pecho y del deseo de ir al cielo, aunque su obra sea un delicioso paseo por el infierno.