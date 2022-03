De Danna Paola a Salma Hayek, famosas mexicanas alzan la voz en el 8M

En un país donde se cometen 10 feminicidios al día, el Día Internacional de la Mujer es más que una conmemoración. Desde hace un par de años, el 8 de marzo se ha convertido en un día para exigir justicia e igualdad, un día en donde las mujeres salen a las calles con carteles, pañuelos y en compañía de otras mujeres alzan la voz por un mundo mejor. Sin embargo, no todas pueden unirse a las marchas, por lo que a través de redes sociales también muestran su sororidad y empatía.

Famosas mexicanas como Danna Paola, Belinda, Julieta Venegas, Thalía y hasta Salma Hayek conmemoraron el también conocido como 8M con mensajes a través de redes sociales, y aunque también felicitaron a otras colegas, aprovecharon para exigir justicia para todas aquellas mujeres desaparecidas y víctimas de la violencia de género. Algunas como Regina Blandón incluso se unieron a la marcha en Ciudad de México, en donde varios colectivos feministas se reunieron.

DANNA PAOLA

La cantante Danna Paola compartió imágenes en Twitter con carteles de la marcha feminista con consignas como: “En México el feminismo incomoda más que los feminicidios” y “No quiero flores, quiero respeto”. “Hermana, no estás sola, ni hoy ni nunca. Seguimos un año más de lucha, feliz va a ser el día que no falte ninguna”, escribió la también actriz.