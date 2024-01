El rapero ‘Alemán’ presenta denuncia formal contra su ex Akasha; ¡la acusa de extorsión!

Este miércoles, el conocido rapero mexicano, Erick Raúl Alemán Gutiérrez, más conocido como “Alemán”, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, alegando ser víctima de extorsión por parte de su exnovia, la intérprete e influencer uruguaya Akasha.

La controversia surgió cuando Akasha demandó una considerable suma de dinero y la producción de dos discos como condición para no interponer una denuncia ante las autoridades pertinentes.

El abogado defensor de Alemán, Cristopher Estupinan, comentó al respecto: “Estas exigencias no tienen cabida; claramente se trata de una extorsión que no podemos permitir. Si la cantante tuviese razones y pruebas para interponer una denuncia contra ‘Alemán’, estaba en todo su derecho de hacerlo, pero como no es el caso, intenta amenazar aprovechando la polémica que causó. Nosotros sí actuaremos conforme a la legalidad”.

“Ante situaciones de violencia psicológica y emocional, es esencial recordar que la respuesta debe enmarcarse dentro de los límites legales. Actuar conforme al marco jurídico no solo preserva la integridad de quienes han sufrido estos actos, sino que también contribuye al esclarecimiento de la situación, promoviendo así la justicia y la erradicación de cualquier forma de violencia en nuestra sociedad”, puntualizó Alemán Gutiérrez.

La disputa entre ambos artistas se trasladó a las redes sociales, donde se revelaron detalles de una discusión en la que Alemán Gutiérrez alega haber sido agredido físicamente por Akasha.

En respuesta a estas acusaciones, el rapero mexicano se limitó a defenderse de las agresiones sufridas durante el altercado, generando así una escalada en la polémica que rodea a esta expareja sentimental.

La cantante uruguaya persiste en sus demandas económicas y la producción de discos como compensación por los eventos que han trascendido de la vida privada de ambos artistas; la situación legal sigue en desarrollo, con la denuncia formal presentada ante las autoridades competentes.