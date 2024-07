¡Estrena ‘Mi Villano Favorito 4’! ‘Invade’ la ola amarilla y un bebé Gru a los cines mexicanos

Para esta aventura Los cineastas, como si no estuvieran seguros de hacia dónde ir, han mezclado cuatro o cinco tramas. La película comienza con una reunión escolar, la Escuela de Villanía Lycée Pas Bon con la Clase del 85, donde Gru se encuentra con un viejo rival, Maxime le Mal que es interpretado en la voz original por Will Ferrell, dando así vida a otro antagónico en su carrera, pero ahora con acento francés obsesionado con las cucarachas.

De hecho, la cinta es muy querida por el público mexicano, a quienes decidieron poner el las voces de los protagonistas principales a Andrés Bustamante y a Andrea Legarreta y así familiarizar a los no tan chicos.

Esto le da a la película algunos c histes sobre Gru , que puede ser un hombre de familia ahora, pero que todavía tiene el porte de un supervillano.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Es tan buena! Dona Taylor Swift al banco de alimentos en Reino Unido para un año de apoyo

¿Y LOS MINIOS?

Mientras tanto, los Minions, de vuelta en el cuartel general, son utilizados como conejillos de indias para un nuevo suero. Cinco de ellos se convierten en Mega Minions, un conjunto de superhéroes Minionizados al estilo de los Cuatro Fantásticos que tienen poderes (vuelo, elasticidad, un globo ocular de pistola de rayos) que predeciblemente no pueden controlar. Un Minion con forma de roca está dispuesto a tragarse una bomba antes de que detone, pero no puede evitar que su eructo cause el mismo daño.

Así que, sí, se necesitará mucho más que una sexta película regular para frenar a los Minions. Aunque hay poco que distinga a esta última y sobrecargada película del ‘Villano Favorito’. (Con información de AP, Reforma y El Universal)