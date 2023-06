Filtran usuarios en redes supuesto ganador de ‘La casa de los famosos’

Desde el inicio del programa, una de las figuras que mayor relevancia ha cobrado es la influencer trans, Wendy Guevara ; incluso, se ha convertido en la favorita del público para coronarse como la gran ganadora. Pero de acuerdo con la lista esto no sucederá, ya que tras la salida de Porcella , la también youtuber tomará la decisión de abandonar la casa voluntariamente, ocupando así el lugar de la octava eliminada.

Si bien, cabe destacar que esta información no es oficial, los nominados y los expulsados se conocerán cada semana, el listado ya ha dividido opiniones pues los fans del reality consideran que el día que salga Wendy, el programa perdería gran parte de su rating: “Ojalá que no sea así, Wendy merece ganar gracias a ella hay audiencia”, “Hasta el séptimo eliminado me parece bien ,lo demás no”, “Haré captura de pantalla y veré si es cierto”, “Si se va Wendy adiós a su programa, ella es la del rating”, “Vamos a guardar esto, por si acaso”, “Ni poncho y menos el Sergio merecen ganar”, son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.