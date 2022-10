“Fue difícil rechazarlo porque no muchas veces se presentan proyectos así, creo que para cualquier actriz un monólogo impone y además es una comedia políticamente incorrecta sobre ellas que los hombres tienen que ver” , contó.

La actriz Geraldine Bazán está convencida de que los errores son oportunidades de crecimiento. Como mamá soltera de dos hijas ha tratado de enseñarles sobre la fortaleza femenina y cómo no está mal equivocarse siempre y cuando esto les deje una lección para el futuro y construya su personalidad.

“Es una mujer que ha aprendido a lo largo de todas sus experiencias a madurar, a crecer, a valorarse, lo que hemos vivido todos los seres humanos y específicamente las mujeres que es a quien nos enfocamos, me identifico en que cada experiencia de la vida nos va dejando un aprendizaje y está en nosotros saber usarlo y adaptar nuestra vida de la mejor manera para que nuestras experiencias se conviertan en aprendizaje” , dijo.

“Lo más importante es la comunicación, la confianza y el diálogo con los adolescentes. La veo (a Elisa) y digo ‘¿qué hacía yo a su edad?; cuando me toca regañarla trato de recordar y entender que son etapas que pasamos todos los seres humanos y lo mismo pasa conmigo, creo que al final las experiencias que vivimos no son únicamente de nosotros y a veces los seres humanos pasamos por cosas que nos hacen aprender de nosotros mismos o errores que nos hacen crecer, lo importante es enmendar el error y aprender para no volver a cometerlo”, agregó.