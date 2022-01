Harry Potter regresa a Hogwarts... 20 años después y sus secretos son revelados

La más específica sobre sus sentimientos es Watson , que asegura que en la época de “Harry Potter and the Order of the Phoenix” , cuando tenía 17 años, se sentía sola y aterrada por la creciente repercusión del fenómeno Harry Potter , por lo que pensó seriamente en abandonar. Y también Grint reconoce haber reflexionado sobre cómo sería su vida sin estar en los filmes.

Por el especial, que dura casi dos horas y que se estructura como un viaje a Hogwarts partiendo del famoso andén 9 y 3/4, pasan James y Oliver Phelps (los gemelos Welsey), Bonnie Wright (Ginny), Ralph Fiennes (Voldemort), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Matthew Lewis (Neville Longbottom) o Jason Isaac (Lucius Malfoy).

Fiennes cuenta entre risas cómo dudó si aceptar o no el papel del malvado Lord Voldemort. Fueron sus sobrinos de entre 10 y 12 años los que le obligaron a entrar en el proyecto.

También aparecen los directores: Chris Columbus -responsable de “Harry Potter and the Sorcerer’s Stone” (2001) y “The Chamber of Secrets “ (2002)-; Alfonso Cuarón -”The Prisoner of Azkaban “ (2004)-; Mike Newell -”The Goblet of Fire” (2005)- y David Yates, que se encargó de las cuatro últimas -”The Order of the Phoenix” (2007), “The Half-Blood Prince” (2009), y las dos partes de “The Deathly Hallows” (2020 y 2011).

Para Columbus, “la más inteligente del set” era Emma Watson; Cuarón destaca que su contribución fue hacer la historia más compleja con la entrada de los protagonistas en la adolescencia; Newell se muestra como el más gamberro de los realizadores -hasta se rompió una costilla enseñando cómo pelear a uno de los gemelos Phelps- y Yates recuerda la titánica labor de cerrar la saga.