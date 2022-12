Horacio Pancheri es el peor novio que han tenido Grettell Valdez y Marimar Vega

Desde que Horacio Pancheri llegó a México, son muchos los éxitos que ha acumulado a través de las múltiples telenovelas en las que ha participado, pero no sólo eso, sino que en su estancia en nuestro país también ha entablado algunas de las relaciones amorosas más importantes de su vida, sin embargo, no han acabado muy bien, de acuerdo con los recuerdos que guardan sus ex parejas Grettell Valdez y Marimar Vega.

En la actualidad, el actor argentino ha hablado abiertamente del problema de celos que lo acompañó por varios años, afectando las relaciones de pareja que entabló con distintas actrices mexicanas, a tal grado que luego de terminar tres noviazgos formales, tomó la decisión de tratarse y buscar ayuda, sin embargo, los recuerdos de una mala relación siguen presentes en las personas con las que salió.

Una de ellas es Grettell Valdez con quien salió entre el 2015 y el 2016, tiempo en el que Horacio se comprometió con la actriz, sin embargo, terminaron tiempos después sin concretar sus planes de boda.

En una entrevista para “Pinky Promise”, la actriz fue cuestionada acerca de cuál había sido el más complicado de sus noviazgos, por lo que Grettell reconoció que, en realidad, de todas sus relaciones sólo una de ellas había sido complicada, sin embargo, se mostró hermética a la hora de dar a conocer la identidad de la persona con la que protagonizó esa relación.