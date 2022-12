La Odisea por Bad Bunny: fans se queda varados en aeropuertos ante neblina en Monterrey

Por lo que decenas de fanáticos quedaran varados ante la cancelación de su vuelo , como mostraron en sus distintas redes sociales. Sin dejar de lado que debido a la alta demanda, las aerolíneas sobrevendieron los vuelos , haciendo que otros más sufrieran al no alcanzar lugar.

En TikTok fue donde se hicieron más virales los reclamos, donde expresaban como los vuelos desde Ciudad de México fueron cancelados o retrasados y los llevaron a San Luis Potosí , donde esperaban poder viajar a Monterrey; sin embargo, no fue posible y los regresaron a la capital de México.

Aunque, tan solo unas horas antes de comenzar el concierto, cuando su vuelo estaba programado para el viernes 2 de diciembre por la tarde, lo pospusieron para el sábado 3 de diciembre . Sin embargo, Ángela no tuvo de otra que vender sus boletos del concierto y seguir esperando en el aeropuerto, en espera de poder tomar su vuelo.

Usuarios tenían boletos para vuelos del viernes 2 de diciembre por la tarde y no reportaron problemas al momento de abordar su vuelo con una duración de 2 horas y 30 minutos , pero sin previo aviso regresaron al lugar de origen.

Ya en tierra, les mencionaron que el aeropuerto de Monterrey no tenía las condiciones para aterrizar debido al banco de neblina; a lo que trabajadores de la aerolínea les pidieron marcharse y regresar el sábado por la mañana; sin embargo, la historia se repitió, no abordaron y dicho vuelo no llegó al destino.

Tanto en TikTok como en Twitter, entre fanáticos se han recomendado tomar un vuelo para Ramos Arizpe (información incorrecta, ya que no cuenta con vuelos comerciales), Torreón, Reynosa y San Luis Potosí, para después viajar desde 3 horas a 8 horas en autobús.