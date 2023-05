Invita Samuel García al actor Ashton Kutcher a visitar Nuevo León

TE PUEDE INTERESAR: ¿Chalino Sánchez ft. Manuel Acuña?... ‘Nocturno a Rosario’, el tributo de ‘El Rey del corrido’ al poeta de Saltillo (video)

Este lunes, expondrá en el panel “Modernizing Global Supply Chains” al lado de Keyvan Esfarjani, Vicepresidente Ejecutivo y Director Global de operaciones en Intel Corporation, Kevin Klowden, Director global de Estrategias del Milken Institute, Phil Levy, Jefe de Economía en Flexport, entre otros.

El próximo miércoles 3 de mayo, lo hará como ponente con el tema “Nearshoring’s Impact on North America: A New Era in Trade Dynamics”, en el que también estará presente el legislador Darrell Issa, y directivos asociados al Milken Institute.