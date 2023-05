¿Chalino Sánchez ft. Manuel Acuña?... ‘Nocturno a Rosario’, el tributo de ‘El Rey del corrido’ al poeta de Saltillo (video)

Pero éste no fue el único que interpretó el célebre ‘Nocturno’, pues una interpretación norteña de dicho poema fue realizada por el cantante y compositor sinaloense Chalino Sánchez , conocido como El Rey del Corrido. Aun cuando la mayoría de los éxitos de Chalino Sánchez eran de su autoría, también ‘intervino, editó y fijó el corrido romántico ‘Nocturno a Rosario’, a partir del poema homónimo del mexicano Manuel Acuña Narro.

En 1984, Armando fue asesinado dentro del cuarto de un hotel, con heridas de arma de fuego, y en ese mismo tiempo el Chalino estuvo preso. Es así que la pérdida de su hermano fue el inició de la incursión de Sánchez en la música, ya que comenzó a componer canciones sobre historias interesantes y su fama por los corridos ya no se detuvo.

