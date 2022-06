Jennifer López presenta a su ‘hije’ Emme en concierto; utiliza pronombres neutros

El video ha dado vuelta a las redes sociales, donde se aprecia a la cantante y actriz Jennifer López, en uno de sus conciertos, presentando a su “hije”, a quien se refirió con los pronombres neutros en inglés “they/them”, que serían “elle/le” en español.

Fue el pasado 16 de junio, en Los Ángeles donde invitó a Emme Maribel Muñiz, de 14 años, a subir al escenario con ella, en la Gala Blue Diamond de LA Dodgers Foundation, allí, cantaron “A Thousand Years”.

“Está muy, muy ocupade, tiene la agenda llena y es muy caro. Me cuesta cuando sale, pero vale cada centavo porque es mi compañere de dueto favorito de todos los tiempos”, recalcó. En el escenario, Emme apareció con un micrófono arcoíris y cantó algunos versos de “Born in the USA” de Bruce Springsteen y “Let’s Get Loud” de su madre, JLo.

En diferentes ocasiones, Jennifer López ya había sido cuestionada por la identidad de Emme, y aunque nunca había hablado al respecto, en 2014 declaró que apoyaría a sus hijos “sea cual sea su orientación sexual”.