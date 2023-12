¿La recuerdas? Así fue la entrevista de Cristina Pacheco a José Alberto, un pequeño acomodador con grandes sueños

A lo que Pacheco se sensibilizó más con el pequeño preguntándole, “¿no te da miedo estar solito?”, a lo que José Alberto mencionó que “no para nada, no le tengo miedo a nadie y a nada”. Además de que, “¿tu familia sabe que estás aquí en la CDMX?”, confesando que “les entregó el dinero, me abrazan, me dan de comer bien, me felicitan y todo”; pese a la época y que era bueno en matemáticas además de que sabía escribir, no podía acudir a la escuela, ya que “tengo que trabajar para mi familia, tengo cinco hermanos y tengo que dar gasto”.

El menor reveló que otra persona estacionaba los carros y él los limpiaba, trabajo que le remuneraba entre 60 y 70 pesos al día; aunque había días en los que llegaba a estacionar 200 carros. Su sueño era poder comprar algún día un Grand Marquis.

También soñaba en cultivar rosas como su padre, herencia que el pequeño anhelaba dejar a sus hijos, pero no pensaba siquiera en tener novia. Así como que le gustaría comprar una casa en el Distrito Federal, cerca del Eje Central, Paseo de la Reforma y Chapultepec.

Para concluir con la entrevista, Pacheco le preguntó si deseaba escribirle una carta a sus padres, a lo que dijo que sí: “diciéndoles que los quiero mucho, que los he extrañado, que cómo están mis hermanos, los adoro mucho. Que muy pronto volveré con dinero”.

La entrevista al pequeño trabajador, que tuvo que dejar su casa a los 9 años para probar suerte en la ciudad, en ese entonces Distrito Federal, es parte de un cúmulo de entrevistas de Pacheco a niños de la calle, trabajadoras sexuales, obreros, entre otros, que se volvió tradición en los espacios que la periodista presentaba, mostrando ese rostro y voz de la CDMX en televisión pública.

Tras confirmarse la muerte de la periodista este 21 de diciembre, la entrevista disponible en YouTube tomó relevancia y se viralizó en redes sociales, la cual acumula 2.5 millones de visualizaciones.

Un fragmento del material se viralizó en redes sociales desde hace algunos años, ante las tiernas y sensibles declaraciones de pequeño.