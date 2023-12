¡Adiós a una era en el periodismo cultural! Dejará Cristina Pacheco sus programas en Canal Once por motivos de salud

En redes sociales este sábado la noticia que tomó por sorpresa fue la salida de Cristina Pacheco de Canal Once, y no por cuestiones de contratos o demás motivos, sino por motivos de salud que la llevaron a darle fin a una era de programas de entrevistas y temas especiales de cultura.

¿QUÉ LE PASÓ A CRISTINA PACHECO?

En su cuenta de X, antes Twitter, Carlos Brito, director de Canal Once, confirmó la decisión de Pacheco de suspender sus programas por motivos de salud. “La vamos a extrañar todos los viernes en ‘Conversando’ y los sábados en ‘Aquí nos tocó vivir’, gracias”. detalló.

La escritora añadió que despedirse es un momento difícil, y agradeció a su equipo de estar con ella durante tantos años.. “Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves. Hoy tengo que aprender a enfrentar algo grave a lo que me está enfrentando la vida”, expresó con la voz entrecortada.

Cristina Pacheco expresó que dejar el programa es grave, pero es un deber que no puede dejar de lado. “Es grave lo que voy a hacer, pero debo hacerlo”, dijo. Y añadió que es por motivos de salud que debe despedirse del programa, el cual llevaba hasta hoy 26 años en emisión. “Por razones de salud, graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, estas conversaciones”, expresó a la vez que se le quebró la voz.