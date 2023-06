La verdadera historia detrás de la hospitalización de Daniel Bisogno, revelada a Paty Chapoy

La historia comenzó a explicarla desde días antes a su hospitalización, ya que se sentía mal y no sabía por qué. Entre los análisis que se realizó, el conductor incluía una prueba de VIH, la cual resultó positiva y lo además de pegarle emocionalmente le pegó en su salud.

Durante una entrevista desde su casa, el conductor Daniel Bisogno se confesó con Paty Chapoy sobre el dolor y la preocupación de no saber qué le pasaba en el cuerpo hasta llevarlo a ser intervenido quirúrgicamente por una hemorragia interna en el sistema digestivo.

A la par de esperar la respuesta de fuera del país, se sometió a un recuento viral en México, estudio que arrojó un resultado “no reactivo”. Además, poco después recibió el informe médico de Minnesota, el cual también confirmó que no era portador de VIH.

EL MOMENTO

Bisogno con la tranquilidad de no haber salido VIH positivo, continuó sus días pese a los malestares que sentía, hasta que un sangrado al momento de hacer necesidades fisiológicas lo alertó más, sobre todo cuando estando en su casa tras lavarse los dientes vomitó sangre y coágulos, según relató.

Dijo que localizó a su exesposa Cristina, a la cual le pidió lo acompañara al médico para tratar de saber lo que pasaba.

“Yo no podía dejar de pensar que en una de esas no volvía a salir, Paty, pues uno no tiene la vida comprada, y cuando estás con una cosa como esa...”, dijo entre lágrimas al recordar el momento, sobre todo al tratarse de algo difícil para su hija de 7 años.