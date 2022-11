A partir de ese acontecimiento, Laguna reconoció que tuvo que abandonar la casa donde vivía con Luis Enrique , de quien ya se había separado y, aunque tiempo más tarde, llegó a declarar que la distancia los había hecho valorar su relación, pues habían comenzado “desde cero”, no se había confirmado su reconciliación.

Eso no fue todo, también hacía mención del estado inconveniente en el que habitualmente se encontraba la hermana de su pareja, Alejandra Guzmán .

Otro de los pormenores que compartió Mayela fue que, durante los tres meses en los que se enfrentó mediáticamente con Luis Enrique vivió una depresión profunda, pues Guzmán no le tenía permitido convivir con Apolo , de tres años, razón que la llevó a recurrir a ayuda profesional -la cual, sigue tomando- para atender su salud mental.

Ante esta noticia, el programa de televisión cuestionó al padre de Luis Enrique, Enrique Guzmán , cuando el cantante arribaba en el aeropuerto de la ciudad, sobre qué opinión le merecía la reconciliación entre su hijo y Mayela , a lo que el músico expresó que no tenía conocimiento de esta noticia:

“No tengo ni idea, me estás hablando de problemas personales que no conozco”, pero reconoció que sabía que no era nada fácil cuando una pareja se separaba.