Manicure causó cáncer a la actriz Grettell Valdez

Grettell Valdez desarrolló cáncer por culpa de un manicure, lo cuenta. La actriz de 45 años se abrió ante sus fans para contarles sobre el difícil proceso que está viviendo luego de su operación en el dedo.

En su canal de Youtube, Grettell Valdez comenzó a platicar que hace 5 años contrajo la enfermedad de Bowen, nombre que se le da a un tipo de cáncer escamocelular y cutáneo detectado en fase temprana, al que no puso atención, pues pensó que sólo se trataba de una verrugita aparentemente insignificante.

Años después vinieron las consecuencias, Grettell Valdez se sometió a una biopsia, una vez que le dijeron que tenía cáncer en el dedo, se tuvo que someter a una cirugía para eliminar el mal.

Desafortunadamente, Grettell Valdez se topó de nuevo con un posible cáncer en 2021, cuando le dijeron que el problema de salud podría regresar a su vida.

En su video en Youtube Grettell reveló puntualmente como contrajo este virus que le causo la última intervención en parte de su dedo.

‘Después de casi 5 años empezaron a aparecer otra vez llaguitas e inmediatamente con mi doctor’...’Me dijo tranquila, no pasa nada, te lo quito, lo mandamos a biopsear y seguramente no va a ser nada’...

‘Me cita a los 15 días y me dice: Grett, no te puedo quitar nada porque se extendió y está cañón’...’Entonces me mandaron a hacer estudios y llegamos a la conclusión de que realmente lo que tengo es un virus que trasmuta a cáncer y que lo mejor era amputar’, dijo.

Grettell Valdez apuntó que contrajo el virus que le causó la amputación parcial de su dedo por un manicure.

La actriz aseguró que aunque esta vez no tenía cáncer, la verruga que tenía podía convertirse nuevamente en esta enfermedad que sufrió hace 5 años.

‘Me hicieron el estudio de los 46 virus’... ‘Resulta que esa verruga muta a cáncer y entonces entonces llegaron a la conclusión tanto el oncólogo como el cirujano que lo recomendado era erradicar toda la verruga y todo lo que estuviera dañado de mi dedo y luego hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada, para matar cualquier célula que haya quedado’, explicó sobre su enfermedad.

Grettell Valdez también reveló cómo entró dicho virus en su cuerpo, señalando que se había hecho manicure, con instrumentos no higiénicos por lo que le recomendó a las mujeres, que la siguen y acuden a estos lugares, llevar su propio material.

‘Importante, ¿cómo fue qué paso? Un manicure, con los instrumentos no limpios, entonces yo les quiero sugerir que lleven su propio material. No se arriesguen o chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor, y de una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro, terminó en todo esto’.

Grettell Valdez ha dicho que se encuentra bien de salud y se está recuperando con el apoyo de sus amigos y su hijo en su casa.

Con información de medios