Navidad... ¿humilde? Los regalos más caros de las celebridades, desde Mariah Carey hasta Beyoncé

Mariah Carey, o como algunos la llaman: la “ Reina de la Navidad “ debido a su exitoso sencillo “All I want for christmas is you”, forma parte de esta lista de famosos, pues a pesar de que en su canción menciona que no pide mucho para la fecha decembrina, en realidad su exesposo Nick Cannon ignoró sus deseos.

Por aquel entonces, Carey no podía creer el sorprendente detalle de su amado, incluso tuiteo un mensaje al respecto.

Beyoncé y Jay Z

Beyoncé y Jay Z no se quedan atrás en la carrera por los regalos extravagantes, y aunque en este caso el obsequio no fue para ellos, sino para su hija Blue Ivy Carter, la opulencia no conoció límites. La pequeña, nacida el 7 de enero, día que marca el cierre de las festividades, celebró su primer cumpleaños en 2013 con un regalo que dejó a todos boquiabiertos.

En esa ocasión, el retoño recibió nada menos que una muñeca Barbie, pero lo asombroso no fue el juguete en sí, sino su precio deslumbrante: una valuación de 38 millones de pesos. ¿Volaba la muñeca? No se trataba de un modelo alado como los que la marca lanzó en los 2000, sino que esta joya infantil contaba con 160 diamantes incrustados y aplicaciones de oro blanco en sus accesorios. El lujo no tiene edad, y Blue Ivy lo experimentó desde su primer año de vida.

La orgullosa pareja explicó que nada era demasiado para su pequeña, por lo que querían que pasara un día espectacular.