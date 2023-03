La última vez que nos encontramos dijiste que te sentías un poco como Gepetto... Y ya que le diste vida a Pinocchio ¿si pudieras darle vida al Oscar qué crees que te diría él a ti? (Piensa por unos segundos) “La marihuana es muy barata en Los Angeles (Risas). La verdad, no sé qué diría, pero supongo que puede ser algo así como Yo soy en verdad el Indio Fernández y no voy a soltar mi espada”.

El marido de Nicole Kidman, Keith Urban alguna vez me contó entre risas que con ella aprendió a ‘leer’ una película en vez de verla, porque tenía subtítulos. ¿En Estados Unidos no están tan acostumbrados al cine con subtítulos como nos criamos nosotros? “Yo, una vez, hablé en la Academia (del Oscar), cuando hablé sobre cine extranjero y dije ‘Soy un experto en cine extranjero porque yo he visto ‘Star Wars’, ‘Rocky’”.

¿Cómo fue aquel día, la llegada, el cine... los detalles? “Era un cine muy malo y mi mamá, no sé por qué, me llevó al cine en la tarde. Tenía sueño, empezó la película y me dormí. Me desperté en medio de una escena de lluvia y truenos y pasión, me volví a dormir y me volví a despertar en otra escena igual de barroca y gótica y todo y, creo que sí, me marcó un poco”.

¿Y la primera vez que fuiste al cine... de novio? “¡Hijole! ¡Qué difícil de recordar!”

¿No salía seguido al cine? “Sí, sí, sí, pero es difícil recordar la primera. Creo que fue ‘Peggy Sue se Casó’”.

¿Y quién elegía “Vamos a ver tal película”? “Ese sí, era yo (Risas)”.

¿Qué tan romántico es realmente Guillermo del Toro? “Yo no creo en el romance, creo en el amor. Son dos cosas muy diferentes. El romance se queda en la trampa del para siempre. El romance tiene la trampa de la perfección, del hombre ideal, de la mujer ideal, del encuentro ideal, que se acaba con la boda”.

Si mal no recuerdo, en el estreno de ‘The Shape of Water’ habías dicho que el amor no tiene forma, como el agua... “(El amor) no tiene forma. Yo te digo una cosa: los dos peores lugares donde puedes poner a un ser amado es en un pedestal o en el sótano. Nadie es demonio ni es ángel. Cuando pones a alguien en un pedestal, grave error, se te va a caer, se te va a romper. Tú pones a alguien en el sótano se te va a morir, no le da el sol, no le da el aire”.