No es por dinero, es por dignidad, señala Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, contra serie de Televisa

María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, aseguró que no existe censura para la serie El Último Rey, sino que la negativa de la familia para que la producción se emita se debe a un “tema de dignidad” y de reconocimiento al nombre que heredó el Charro de Huentitán.

Por medio de un comunicado en las redes sociales del difunto intérprete, Abarca Villaseñor recalcó que ni ella ni sus hijos quieren “ni un centavo de Televisa” ni un homenaje a Fernández, puesto que indicó que, desde su perspectiva, se trata de temas económicos y los acusó de presuntamente estarse “robando su imagen”.

Asimismo se dijo triste de que “señores que se decían amigos y compartieron el pan en nuestra mesa” haya ideado un plan para “robarse” los derechos del cantante jalisciense cuando éste se encontraba hospitalizado: “¡Quisiera ver que lo hubieran tratado de hacer cuando estaba vivo!”.

Asimismo recordó que Fernández negó ceder a Televisa los derechos de forma gratuita de su nombre, por lo que tiempo después ofrecieron una cantidad monetaria, la cual calificó como “migajas” y que sentenció que Vicente argumentó que “no tienen llenadera”.

Ante tales declaraciones dio a conocer que, previo a su fallecimiento, Vicente Fernández firmó un contrato con Caracol y Netflix para que realizaran su bioserie, debido a que ambas empresas le generaron confianza al cantante.

Incluso destacó que las personas involucradas escogieron a Jaime Camil como el protagonista de dicha historia por ser “talentoso, disciplinado y libre de escándalos”; no obstante, aunque destacó a Pablo Montero, protagonista de El Último Rey, “es un buen muchacho”, puntualizó que saben que no es la imagen que el Charro de Huentitán hubiera aprobado para el proyecto.

“Vicente registró sus marcas, su nombre artístico y la ley protege su imagen. Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo”, se puede leer en el comunicado.

En la segunda fotografía del comunicado que difundió, María Refugio Abarca cuestionó el porqué de la intromisión de la empresa estadounidense Televisa Univisión, además del porqué Televisa no se ha pronunciado al respecto.

“Yo no sé por qué se mete la empresa de Estados Unidos TELEVISAUNIVISIÓN, ¿por qué la empresa mexicana TELEVISA no dice nada y se esconde detrás de ésta? Sin embargo, ante tales cuestionamientos que planteó, refirió que si Televisa no acata a las autoridades mexicanas, además de ser “una muestra de prepotencia”, estaría yendo contra las medidas que fueron solicitadas ante el Instituto Mexicano de Protección a la Propiedad Industrial (IMPI).

Indicó que confía en que las autoridades no permitan que haya impunidad en dicho caso, ya que, para ella es muy claro que solo existe un “afán de sacar dinero a la mala”. Finalmente, dio a conocer que ningún miembro de la Dinastía Fernández dará entrevistas sobre el tema, por lo que pidió respeto hacia la postura que han adoptado.

“Se harán comunicados por nuestros abogados para mantenerlos informados. Muchas gracias”

