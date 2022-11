$!No es Samantha, pero este ‘comeback’ de Sex and the City te hará gritar

La primera temporada de And Just Like That, secuela de la franquicia Sex and the City, fue un tanto polémica principalmente por la forma en la que integraron el personaje de Samantha Jones ante la enemistad velada entre Kim Catrall y Sarah Jessica Parker. Los fanáticos aún no perdemos la esperanza de que resuelvan sus diferencias y que la segunda temporada muestre al cast principal completo. También se aplauden los nuevos fichajes, pero hoy, una de las filtraciones retoma uno de los elementos icónicos de la serie. Publicidad TE PUEDE INTERESAR: ‘Sex and the city’: Se reúnen para leer el guión de la nueva serie Tras el éxito de la serie original, que llegó a la sexta temporada, el cuarteto fashionista se incrustó en una nueva generación con la película que se estrenó en 2008. (Spoiler alert) El argumento del filme gira en torno a los preparativos de la boda de Carrie y Big.

La producción sumó dos escenas icónicas al mundo cinematográfico: los clips de la sesión de Carrie para Vogue, donde utiliza vestidos de novia, de alta costura y descarta el sencillo vestido de bazar que había elegido para la unión; y la escena de Bradshaw destrozando el ramo de novia en la cabeza de Big luego de que la dejara plantada en la boda. Publicidad

En ambas escenas se roba el protagonismo el vestido diseñado por Vivienne Westwood. Se trata de un traje color marfil de seda satinada y un escote dramático —indispensable en el ADN de la marca. La estilista de la serie Patricia Field eligió un tocado de plumas color jade; en el mismo filme, mientras Carrie se lamenta de la unión fallida, les dice a sus amigas “I put a bird in my head” (me puse un pájaro en la cabeza), y asegura que ese “pájaro” le dio mala suerte en su boda.

Hoy, los fanáticos gritamos al ver que en las fotografías que han filtrado sobre la segunda temporada de And Just Like That, aparece Sarah Jessica Parker utilizando de nuevo este vestido, con el mismo tocado, pero ahora estilizado con una malla sobre el rostro y un dramático abrigo ópera, color jade. Publicidad