Para Ver en el Asiento (del Cine): La Noche del Demonio: La Puerta Roja

Siendo una persona que duerme con alguna luz prendida, escuchando algo de fondo y tratando de lidiar con mis pensamientos de que las fuerzas sobrenaturales no invaden mi departamento, puedo decir que ese día dormí como si no hubiera visto una película de terror antes de acostarme.

Y mi “coraje” aumenta, cuando uno de los “villanos” que más miedo me ha dado en el cine, el llamado “Demonio Rojo” en esta quinta parte no solo no me dio el pavor que anteriormente me provocaba con el simple sentimiento de que pudiera aparecerse, sino que todo ese misticismo de ser invencible, se iba esfumando conforme pasaba la película.

Algo que pudiera darle como punto a favor a la cinta, es la frescura que buscó Wilson imprimirle y una especie de mensaje sobre la depresión, ansiedad y la disociación que también quiso interpretar con la trama de la misma.

Ahora, la historia recala en su hijo, Dalton Lambert, protagonizado por el joven Ty Simpkins, a quien recientemente vimos en La Ballena junto a Brendan Frasier. El adolescente de los casi 20 años llega a la Universidad para intentar alejarse de su oscuro pasado, -el cual no recuerda a grandes rasgos, pero que poco a poco irá descubriendo-, y son sus inseguridades, temores y débiles pensamientos, los que hacen que el ente maligno busque apoderarse de él.