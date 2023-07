Despiden saga con ‘La Noche del Demonio: La Puerta Roja’; se estrena en México el terror del verano

“Fue mi agente quien me dio la idea de dirigir esta película. La construí en mi cabeza primero, para saber cómo quería contarla. Cuando les platiqué cómo sería, todos aceptaron y me apoyaron”, contó.

“Creo que esta es la última que veremos, al menos en mucho tiempo. Saldremos por todo lo alto, porque es una película muy fuerte. No quiero hacer más hasta que la gente no quiera verlas más, queremos despedirnos bien”, confirmó el productor Jason Blum en una entrevista.

“Actuar y dirigir no es nada fácil, fue verme desde otro punto de vista, pero también me permití explorar muchas otras opciones”, compartió Wilson.

Luego dan un salto de 9 años en la trama, donde el amor no siempre triunfó, ya que muestran a un Josh divorciado de Renai (Rose Byrne) y con Dalton (Ty Simpkins), el mayor de los tres hijos, a punto de ir a estudiar arte a la universidad.

Aunque se espera que esta sea la última de la saga, no se descarta la posibilidad de que en el futuro se pueda hacer un spinoff con Dalton, quien en su etapa adulta comienza a experimentar nuevos eventos paranormales.

Todos coinciden en el funeral de la abuela Lorraine (papel interpretado por Barbara Hershey), hecho que muestra cómo Josh vive roto y en pena. Ahora es un padre ausente que no tiene conexión con sus hijos, mucho menos con un impenetrable adolescente como Dalton.

La tragedia de la familia y el camino independiente que tomará el personaje de Dalton lo llevarán a revivir y experimentar un contacto demoniaco, lo que lo hará recurrir a su padre para entender lo que sucede.

¿ADIÓS A LA SAGA?

“Nunca había hecho un papel tan importante y que una franquicia tan grande me pidiera hacerlo, incluso cuando he sido parte de ella desde que era un niño, es fantástico. Se siente como algo nuevo y me parece que incluso el personaje es distinto”, afirmó Simpkins, quien tenía apenas 11 años cuando se estrenó la primera película.