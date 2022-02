¿Por qué ya no confiamos en el prójimo? Descúbrelo en ‘Filosofía de Supervivencia’, el nuevo podcast de Himalaya

Estamos viviendo una situación crítica, cada vez nos sentimos más solos, más ansiosos, pero también estamos en una constante búsqueda de la felicidad, de las experiencias y ¿por qué no? Del amor. Preguntarnos sobre nuestras emociones, sobre nuestro entorno y la manera en la que nos relacionamos con el mundo, se ha vuelto indispensable para conocernos, comprendernos y por ende, para llevar una vida más feliz. Este es uno de los objetivos de “Filosofía de Supervivencia”, el podcast del filósofo, escritor y divulgador español David Pastor Vico , en el que a lo largo de 10 episodios nos llevará a reflexionar sobre nuestro entorno a través de la filosofía. VANGUARDIA platicó con Pastor Vico, quien nos contó un poco más de este proyecto que estrenó el pasado 7 de febrero.

“Sí y eso no lo digo yo, desde que Aristóteles escribió el tratado ‘Ética a Nicómaco’, un libro donde le dice a su hijo cómo ser feliz. Porque la felicidad no es un concepto de autoayuda, es un concepto de la filosofía, el propósito de la ética es cómo vivir para ser felices [...]”.

“En este caso, en un mundo post-pandémico, analizando toda la situación en la que nos encontramos, creo que era momento de hacer un podcast un poco más directo, de ahí el nombre y también no utilizando el pensamiento de otros autores sino el mío [...] La idea es dar herramientas útiles, algo muy raro en la filosofía [risas], para sobrevivir en este momento histórico en el que vivimos”.

“La filosofía es mi labor de divulgador, llevo más de 20 años trabajado en la divulgación de la filosofía y el pensamiento crítico, y la idea era seguir yendo por ahí. Yo ya había tenido una experiencia muy buena con un podcast que se llamaba ‘Yo te explico filosofía’, y ayudado de los grandes clásicos de la filosofía abordaba los temas inmortales como el ser, el destino, la muerte [...] eran siete capítulos que yo creía no los iba a oír nadie, y resulta que gustó mucho.

-¿La filosofía es una disciplina olvidada?-

“Lo que pasa con los filósofos es que nos estamos muriendo prácticamente, la filosofía se quedó relegada a los despachos de las universidades desde hace 70 años, el medio del libro no nos ayudó mucho, los medios de comunicación no ayudaron mucho, porque los filósofos se situaban en un lenguaje hermético, difícil de entender y la gente pues se olvidó de la filosofía.

“Y olvidarnos de la filosofía es un riesgo porque es caer en un pensamiento débil, único, es caer en una sociedad individualista y la filosofía lo que hace es invitar constantemente al dialogo con el otro, al entendimiento con los demás, a llegar a acuerdos. La filosofía busca eso, mientras que un mundo sin filosofía como el que estamos viviendo, se tiende a la separación a la disgregación y sobre todo a tener miedo del otro”.

-¿No crees que el miedo es un elemento que nos hace sobrevivir?-

“El miedo nos hace sobrevivir en la selva y en la guerra, el miedo no nos hace sobrevivir en las ciudades, el miedo nos hace sobrevivir en situaciones individuales, pero en tu diario no debes tener la precaución de que tu vecino vaya a asesinarte a secuestrarte, el miedo sirve para controlar, para inmovilizar a la gente. En la Revolución Francesa existió un periodo llamado ‘El Imperio del Terror’, que consistía precisamente en eso, aterrorizar para inmovilizar y hoy en día vivimos en una sociedad del terror, no tiene sentido que condominios de clases bajas tengan alambrados eléctricos, pero les han hecho creer que deben tener miedo, cuando lo que se debe hacer es compartir”.