Presenta Angie Cepeda a las relaciones abiertas, amor y amistad desde película en VIX

“Stephanie Cayo, que es la productora de la película, desde que compró los derechos para cine, pensó en mí para el personaje de ‘Emilia’. Me pasó el guion, lo leímos e inmediatamente me encantó el personaje, la historia, y acepté sin dudarlo”, recordó la entrevistada.

“En el guion, ella es la que todo el rato le está hablando de esto, quería salirme del papel de la esposa que se queja, que se hace la víctima detrás de él. En inglés se le dice ‘needy’, ese tipo de mujer, y yo no quería hacer eso. De pronto ahí podría haber un poquito de reto en buscarle el tono a este reclamo o a esta necesidad de tener que insistirle tanto a tu pareja porque al principio no quiere y se demora. Y eso fue lo más delicado para mí”.

“Me encanta, y lo hablamos con el director, porque no queríamos caer en estereotipos, y yo tampoco quería ser la típica ama de casa que se queja porque el marido ya no la desea. No quería abordarlo desde ese lugar, sino desde uno más empoderado, representando a la mujer moderna que sí es madre de familia, que tiene un matrimonio de muchos años, se ocupa de su casa, es inteligente y tiene necesidades. Además, en la relación de ellos hay mucho amor, que es importante en la historia, sino la película terminaría de otra manera. Desde ese punto de vista, la historia de Emilia es muy interesante, y me divertí haciéndolo”, explicó.

“Había trabajado con Manolo y ya éramos amigos desde hace muchos años, con Estephy no había trabajado, pero ya éramos amigas y con Tony no lo conocía de nada, pero la química fue inmediata, la complicidad entre los cuatro porque ellos ya eran amigos los tres, y fue como si ya se hubiera formado el grupo. Además, tuvimos tiempo de preparar los personajes con el director Bruno Ascenso , quien es una persona súper talentosa y creativa”, recordó Angie a Vanguardia MX.

Se mostró contenta de llegar a más público desde VIX Premium, que es una plataforma en español destinada a apoyar el talento latino.

“Fantástico, para mí no existen las fronteras. Yo, que siempre he sido digamos como una gitana, he trabajado en un montón de lugares, he sido la outsider, la que no pertenece a ese país. Me encantan estos proyectos que abren fronteras y donde se pueden hablar con distintos acentos”, destacó la entrevistada.