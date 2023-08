¿Quiénes son Yahritza y su esencia?... los cantantes de corridos tumbados que ‘ofendieron’ a México y su comida (video)

La agrupación originaria de Estados Unidos ofreció una entrevista en la que hablaron de sus impresiones de México. Yahritza, líder del grupo, señaló que sí le gusta México, pero que no le agrada que es un lugar muy ruidoso. “Si me gusta, pero no me gusta cuando me levanto y cuando me estoy durmiendo porque se escuchan los carros y las sirenas de los policías y todo. Si me gusta, está bonito”, mencionó la cantante.

Por su parte, su hermano él si no se guardó nada y aseguró que a él no le gusta México y menos la comida, señaló que la mejor es la de Washington, de donde ellos son originarios. “No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando “Mando”, integrante de la agrupación. TE PUEDE INTERESAR: ‘Me siento violada’... Ángela Aguilar reacciona a fotos filtradas con Gussy Lau, 15 años mayor que ella (video) Los usuarios de Internet no dudaron en criticarlos y hasta los compararon con Ángela Aguilar, quien ha dicho que se considera argentina, lo que le valió ganarse el odio del público y hasta se reflejó en las taquillas porque exhibieron que ya no vende boletos como antes en sus conciertos. “A mí tampoco me gusta su música y no me la paso diciéndolo”, “Si no les gusta México ni la comida Mexicana también que canten en Inglés como en su país a chamaquitos”, “Traen el nopal en la frente pero solo comen chicken”, “Ya que se larguen de México, ni quien los pele solo tiene una canción buena bye”, fueron algunos de los comentarios de la gente que se molestaron por los comentarios de los chicos.

Por otro lado, hubo usuarios que los defendieron y señalaron que los integrantes de Yaritza y su Esencia están en su derecho de que no les guste México, pero sí reconocieron que les falta más guía del mánager para sus entrevistas. Al día siguiente, Yahritza mencionó durante una transmisión en vivo que si le gusta México, pero que si no querían creerle, ya no estaba en sus manos convencerles de lo contrario. “A mi me encanta México, la neta me gusta, si ustedes no me quieren creer, pues no me crean y ya”. De igual forma, se difundió una grabación en la que los tres acudieron a un puesto callejero de tacos y supuestamente la adolescente hizo un gesto de asco. Por el momento ninguno de sus otros hermanos ha lanzado un comunicado respecto a esta polémica, pero mucha gente aseguró que merecían una funa y “ser cancelados” por haberse “metido” con los mexicanos. ¿QUIÉNES SON YAHRITZA Y SU ESENCIA? Yahritza, es la adolescente de 16 años que junto a sus dos hermanos, están conquistando la cima del ranking de YouTube Music en Estados Unidos con el género musical regional mexicano. Yahritza y su Esencia son tres hermanos que viven en Yakima, Washington, en Estados Unidos: Yahritza, Armando y Jairo Martínez. Son hijos de padres mexicanos que viven en Estados Unidos, en una entrevista para Los Ángeles Times revelaron que ella y sus hermanos se levantaban temprano para ayudar a su padre a recoger fruta en el valle de Yakima, cuando no iban a la escuela. El sencillo Soy el Único llevó a la cantante y a sus dos hermanos al puesto número uno en el ranking de YouTube Music en Estados Unidos y en el número cinco en el top de México, una canción que escribió a los 14 años y es la primera de su autoría. TE PUEDE INTERESAR: Pepe Aguilar dedica ‘la mentada más grande de la historia’ El audio fue estrenado el 24 de marzo y ya acumula más de 3.7 millones de reproducciones, con su video lanzado el 27 de marzo y rebasando los 2.3 millones de reproducciones en menos de dos días. Ahora, grandes exponentes han volteado a ver el talento de estos jóvenes emergentes, y gracias a Ramón Ruiz y Alex Guerra, del grupo Legado 7, crearon el sello Lumbre Music en donde Yahritza Y Su Esencia ya forman parte.

Videos