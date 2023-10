Rudolph Isley, MTV EMA y los Latin Grammys

Días después de la tragedia del festival de música electrónica en Israel se apagó otra estrella del firmamento musical norteamericano del siglo XX con la muerte de Rudolph Isley a los 84 años de edad.

Rudolph Isley, nacido en la ciudad de Cincinnati, Ohio, el 1 de abril de 1939, hizo historia en el mundo de la música como parte de la agrupación Isley Brothers junto a sus hermanos Ronald, O´Kelly y Vernon la cual hizo su debut en el año de 1950 como cuarteto musical de gospel hasta consolidarse como un grupo de pop y rhythm and blues teniendo como base la ciudad de Nueva York que alcanzó su primer número uno con el tema “Shout!”, de 1959. La popularidad de los Isley Brothers se prolongó durante las siguientes tres décadas con éxitos como “Twist and Shout”, que replicaron los Beatles; “This Old Heart of Mine (Is Weak for You”); “Testify” (1964); “It´s Your Thing”, con el que además ganaron un Grammy en 1970; “Love the One You´re With” (1971) y “Between the Sheets” (1983), entre muchos otros más.

Después de grabar los álbumes “Smooth Sailin´” (1987) y “Spend the Night” (1989), Rudolph se alejó no solo de los Isley Brothers sino de la industria de la música en general en el año de 1989, para poder así dedicarse de lleno a realizar su sueño de toda la vida de convertirse en un pastor cristiano. Rudy fue inducido junto a sus hermanos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año de 1992. Falleció el pasado 11 de octubre. Descanse en paz.

Volviendo a la guerra entre Israel y el grupo Hamas, debido al riesgo de la prolongación del conflicto que luego de casi dos semanas pos desgracia en lugar de debilitarse parece recrudecer, a mediados de esta semana los organizadores de la premiación MTV EMA o los premios MTV Europa a lo mejor en video musicales del año que estaba agendado para realizarse en la ciudad de París, Francia, el próximo 5 de noviembre, y el cual iba a contar con las presentaciones, entre otros, de David Guetta, Jung Kook, Ozuna y Selena Gómez, entre otros más, decidieron cancelaron por la seguridad de todos los involucrados al extenderse las alertas de riesgos terroristas al resto del continente europeo.

“Los MTV EMA son una celebración anual de la música global. Al observar cómo se desarrollan los devastadores acontecimientos en Israel y Gaza, este no parece un momento para una celebración global. Con miles de vidas ya perdidas, es un momento de luto”, informaron los organizadores Paramount Global en un comunicado. Según la agencia AP, la decisión se tomó como “medida de prudencia con los miles de asalariados, miembros del equipo, artistas, fans y asociados que piensan viajar desde los cuatro puntos cardinales del mundo para participar en el éxito de este espectáculo”. Los MTV Emas regresarán por tanto hasta noviembre del 2024.

Irónicamente, en lo que esto sucedía en Europa, en la ciudad de Miami la Academia Latina de la Grabación anunció que la cantante mexicana Danna Paola y el colombiano Sebastián Yatra será los conductores de la ceremonia número 24 de los Latin Grammy junto a la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez y la española Paz Vega. Lo que al parecer nadie tomó en cuenta, cuando menos hasta el momento de escribir estas líneas, es que por primera vez estos premios se transmitirán el próximo 16 de noviembre no en alguna ciudad de Estados Unidos, sino desde Sevilla, España, otra ciudad del continente europeo no muy lejana de la capital de Francia donde se acaban de suspender los MTV EMA del próximo 5 de noviembre por cuestiones de seguridad por el conflicto bélico en la franja de Gaza.

